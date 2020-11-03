За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 411 093 инфицированных/больных. 168 868 из них выздоровели, 7532 – умерли

Вчера, 2 ноября, в Украине выявили 8899 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (6754 днем ранее) – это новый рекорд за время эпидемии. Среди них 346 (271) детей и 401 (266) медик. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время 1207 (976 днем ранее) пациентов.

Скончались 157 пациентов за сутки (69 днем ранее). Выздоровели рекордные 5100 человек (2327).

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Официально за 2 ноября сделано 60 836 тестов (36 587 днем ранее). По методу ПЦР, который выявляет больных, – 34 818 (31 662), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 21 530 (4925).

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За 27 октября в Украине скончалось рекордное число заболевших коронавирусом за сутки, а за 30 октября зафиксировано рекордное суточное число выявленных больных – 8752.

Вчера, 2 ноября, в Украине вступили в силу новые карантинные зоны, в красной – 11 облцентров.

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Евгений Пилипенко

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