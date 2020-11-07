Степанов объяснил, как можно остановить рост количества больных COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал о прогнозах по COVID-19 в Украине

Лучший сценарий – это полный локдаун для того, чтобы остановить рост количества больных коронавирусом, но Украина "не может позволить" его ввести. Об этом заявил в интервью Радио НВ министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Лучший сценарий – это полный локдаун. Все запретить, полностью разорвать цепь передачи болезни, минимум на 21 день. Потому, что максимальный инкубационный период 21 день. Реальность такова, что мы как страна не можем себе позволить полный локдаун", – отметил Степанов.

По его словам, при полном локдауне люди будут терять работу, им не за что будет покупать продукты питания. Поэтому Минздрав предлагает ввести карантин выходного дня.

Он подчеркнул, что медицинский коллапс наступит тогда, когда будут заполнены все койко-места, которые способны оказывать медицинскую помощь больным COVID-19.

"На сегодня это 52 000 коек, а это 30% всего коечного фонда. При цифрах больше 15 000 до 20 000 больных в сутки мы можем дойти до 100% заполненности. Это наша реальность, и я хочу, чтобы люди знали, что такое у нас может быть. К таким цифрам мы можем дойти до 1 декабря. Но 10 000 будет уже на этой неделе", – добавил Степанов.

Вчера, 6 ноября, в Украине выявили рекордное количество больных коронавирусом – 10 746.

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Арина Толина

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