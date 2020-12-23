НАН Украины: Существующие вакцины от COVID-19 сработают и против "британского" штамма

Уже существующие вакцины от COVID-19 будут успешно противодействовать и новому штамму, появившемуся в Великобритании. К такому выводу пришли ученые института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, говорится в Facebook заведения.

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Как сообщается, на днях английские коллеги опубликовали в международных научных базах данных геном "британского" штамма коронавируса.

По словам исследователей, они провели анализ нуклеотидной последовательности и структуры S протеина мутантного варианта "британского" штамма коронавируса SARS-Cov-2 VUI-202012/01.

Полученный результат украинских ученых подтвердил выводы британской консультативной группы по вопросам угрозы новых респираторных вирусов NERVTAG.

Как выяснили ученые, пространственная структура белка меняет свои свойства, влияет на проницаемость вируса в человеческие клетки (то есть повышает инфекционность, а следовательно, инфицирование происходит быстрее).

Вместе с тем, получают исследователи, иммуногенные свойства мутантного белка, скорее всего, сохраняются. Поэтому они сделали вывод, что существующие вакцины будут защищать людей и от этого варианта коронавируса.

По словам директора института Михаила Тукало, ни один из проанализированных ранее десятков штаммов коронавируса не показывал такого высокого изменения проницаемости и иммунологических свойств. Иными словами, обнаруженный в Великобритании штамм может означать, что коронавирус начал подвергаться более угрожающим человечеству мутациям, чем до сих пор.

На юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19.

В Центре общественного здоровья Украины заявили, что новый штамм более заразен для людей моложе 60 лет, но данные о нем пока не указывают на более тяжелое течение или рост смертности.

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС ограничить второстепенные поездки в/из Великобритании, но не запрещать их полностью.

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Наталия Медведева

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