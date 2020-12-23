НАН Украины: Существующие вакцины от COVID-19 сработают и против "британского" штамма
Уже существующие вакцины от COVID-19 будут успешно противодействовать и новому штамму, появившемуся в Великобритании. К такому выводу пришли ученые института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, говорится в Facebook заведения.
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Как сообщается, на днях английские коллеги опубликовали в международных научных базах данных геном "британского" штамма коронавируса.
По словам исследователей, они провели анализ нуклеотидной последовательности и структуры S протеина мутантного варианта "британского" штамма коронавируса SARS-Cov-2 VUI-202012/01.
Полученный результат украинских ученых подтвердил выводы британской консультативной группы по вопросам угрозы новых респираторных вирусов NERVTAG.
Как выяснили ученые, пространственная структура белка меняет свои свойства, влияет на проницаемость вируса в человеческие клетки (то есть повышает инфекционность, а следовательно, инфицирование происходит быстрее).
Вместе с тем, получают исследователи, иммуногенные свойства мутантного белка, скорее всего, сохраняются. Поэтому они сделали вывод, что существующие вакцины будут защищать людей и от этого варианта коронавируса.
По словам директора института Михаила Тукало, ни один из проанализированных ранее десятков штаммов коронавируса не показывал такого высокого изменения проницаемости и иммунологических свойств. Иными словами, обнаруженный в Великобритании штамм может означать, что коронавирус начал подвергаться более угрожающим человечеству мутациям, чем до сих пор.
- На юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19.
- В Центре общественного здоровья Украины заявили, что новый штамм более заразен для людей моложе 60 лет, но данные о нем пока не указывают на более тяжелое течение или рост смертности.
- Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС ограничить второстепенные поездки в/из Великобритании, но не запрещать их полностью.
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