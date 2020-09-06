Протесты в Беларуси. Топ-чиновник МВД с "титушками" громил кафе в Минске – СМИ

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В МВД не подтвердили и не опровергли, действительно ли Карпенков вместе с неизвестными в штатском задерживал протестующих в Минске

Вместе с неизвестными людьми в штатском, которые вломились в кафе в Минске для задержания протестующих, возможно, был Николай Карпенков, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Об этом пишет TUT.BY.

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На кадрах с места событий мужчина в штатском и кепке с надписью МВД, который похож на Карпенкова, дубинкой разбивает стеклянную дверь в кафе.

Также этот мужчина запечатлен на других фото в окружении неизвестных с дубинками.

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Вот другое фото Крапенкова.

Спикер МВД Ольга Чемоданова не подтвердила и не опровергла присутствие Карпенкова у кафе. Однако она заявила, что сотрудники милиции преследовали активных участников протестов, однако те скрылись в кафе.

"При попытке сотрудниками милиции задержать протестующих, они закрылись в кафе, фактически забаррикадировались. Их было менее 10 человек, сотрудники милиции сначала неоднократно просили открыть дверь, но дверь не открывали. После было принято решение о задержании этих граждан", – сказала она.

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Теги: протесты, беларусь, кафе, мвд, александр лукашенко, минск, николай карпенков
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