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Лукашенко о "вариантах покушения" на него: Нападение на параде 9 мая и снайпер за $1 млн

24.04.2021, 22:00
Лукашенко о
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.ua)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "заговорщики" разрабатывали сразу три возможных варианта "сценария покушения" на него. Об этом он сказал во время встречи с журналистами, пишет госСМИ Белта.

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По словам Лукашенко, первым сценарием было "устранить его на параде 9 мая", однако "заговорщики" отказались от этой идеи, поскольку "представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно".

Вторым сценарием якобы должно было стать нападение на президентский кортеж – для этого "мятежники" даже "закупили и привезли в Беларусь гранатометы", заявил диктатор, добавив, что обычно кортежи едут очень быстро, поэтому попасть в них сложно.

В качестве третьего сценария Лукашенко назвал нападение на его загородную резиденцию. Он заявил, что на уничтожение здания якобы было выделено $10 млн, а на снайпера – еще $1 млн.

Также "у заговорщиков были планы отключить энергосистему Минска<...>что фактически означало планирование кибератаки на страну", отметил самопровозглашенный президент.

  • 17 апреля Лукашенко заявил, что на него готовили покушение – в Москве задержали якобы "организаторов".

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Дарья Мостовая
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