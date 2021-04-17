Лукашенко заявил, что на него готовили покушение. В Москве задержали якобы "организаторов"

Беларусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что на него готовилось покушение, сообщает БЕЛТА. В ФСБ России заявили, что совместно с беларусским КГБ задержали якобы планировавших госпереворот в Беларуси адвоката Юрия Зенковича и литературоведа и политолога Александра Федуту.

Комментируя задержание в Москве граждан Беларуси, Лукашенко сказал, что на него и его детей якобы готовилось покушение. "Мы обнаружили их (Зенковича и Федуты) желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", – заявил он.

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В планах, утверждает диктатор, был "захват ребенка одного, второго, как получится". Детей Лукашенко якобы собирались держать в погребе, который "приготовили в Гомельской области".

По словам Лукашенко, за всем этим якобы стоят ЦРУ или ФБР США.

Кроме Зенковича и Федуты, в "заговоре" якобы участвовал глава беларусской партии БНФ Григорий Костусев, он был арестован в Беларуси, заявил Лукашенко.

В ФСБ РФ заявили, что Федута и Зенкович планировали военный переворот в Беларуси "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов", а также физическое устранение Лукашенко.

По утверждению ФСБ, Зенкович и Федута планировали в Москве встречу с "оппозиционно настроенными генералами" Беларуси.

Российская спецслужба утверждает, что переворот якобы готовился на 9 мая 2021 года, вместо президента Беларуси к власти якобы должен был прийти "Комитет национального примирения".

Все задержанные находятся в СИЗО КГБ Минска.

Зенкович – адвокат, гражданин Беларуси и США, состоял в партии БНФ. В середине 2000-х готов уехал в США, сообщает TUT.by.

Федута – политолог и политический деятель, доктор гуманитарных наук по литературоведению. После выборов президента Беларуси в 2010 году, где он работал в предвыборном штабе кандидата Владимира Некляева, был арестован и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Был признан узником совести организацией Международная амнистия.

12 апреля 2021 года в Беларуси был задержан Костусев. Вечером того же дня супруга Федуты заявила, что он пропал в Москве.

13 апреля КГБ Беларуси заявил о задержании Федуты.

14 апреля стало известно о задержании Зенковича.

Денис Юдин

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