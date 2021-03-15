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Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише – видео видео

15.03.2021, 07:52
Скриншот из видеозаписи
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Во время лыжной гонки в Минске, в которой принимал участие Александр Лукашенко, на самом финише один из лидеров несколько раз упал. В итоге "Минскую лыжню" по биатлону 4 по 2 км выиграла команда непризнанного Украиной президента Беларуси. О событии сообщил его сайт, ролик выложил Telegram-канал режима Пул первого.

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После финиша Лукашенко заявил, что "побеждать всегда тяжело, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз".

"Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача – делать людям хорошее", – заверил он.

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Событие произошло 13 марта. В гонке участвовали команды администрации Лукашенко, аппарата Совмина, управления делами президента, Нацсобрания, облисполкомов и другие госструктуры.

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В начале марта в Беларуси штраф за участие в "незаконных акциях протеста" повысили до 2900 местных рублей (~€900).

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". Невиданные по размаху массовые протесты против фальсификаций результатов и режима жестоко подавили.

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Евгений Пилипенко
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