Во время лыжной гонки в Минске, в которой принимал участие Александр Лукашенко, на самом финише один из лидеров несколько раз упал. В итоге "Минскую лыжню" по биатлону 4 по 2 км выиграла команда непризнанного Украиной президента Беларуси. О событии сообщил его сайт, ролик выложил Telegram-канал режима Пул первого.

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После финиша Лукашенко заявил, что "побеждать всегда тяжело, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз".

"Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача – делать людям хорошее", – заверил он.

Событие произошло 13 марта. В гонке участвовали команды администрации Лукашенко, аппарата Совмина, управления делами президента, Нацсобрания, облисполкомов и другие госструктуры.

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В начале марта в Беларуси штраф за участие в "незаконных акциях протеста" повысили до 2900 местных рублей (~€900).

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и " . 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и " побежденном проекте Запада ". Невиданные по размаху массовые протесты против фальсификаций результатов и режима жестоко подавили.

В конце 2020 года Лукашенко пришел на встречу с силовиками и, как "полноценный боец ОМОНа", пугал милицию Украиной, фюрером и нацизмом.

Отношения властей Украины и Беларуси ухудшились, но в конце января 2021-го Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва) выразил готовность к разговору с Лукашенко.

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Евгений Пилипенко

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