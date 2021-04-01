"Вопрос времени и числа жертв": Тихановская предрекает закат режима Лукашенко

Лидер оппозиции Беларуси в изгнании Светлана Тихановская считает, что подавленные режимом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко массовые протесты "дают свой результат" и "уже девять месяцев держат режим в напряжении". Об этом она рассказала в интервью Европравде в Литве.

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"Он (режим, – ред.) обязательно падет. Вопрос лишь времени и количества жертв. <...> Я как женщина хочу, чтобы наша революция обошлась наименьшим количеством жертв", – подчеркнула Тихановская.

Говоря о методах оппозиционной активности и их эффективности, она заявила, что "каждый народ выбирает ту форму протеста, к которому они готовы".

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Лидер оппозиции Беларуси также добавила, что у ее соотечественников якобы "меняется отношение к российскому правительству – с тех пор, как Кремль поддерживает режим Лукашенко".

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и " . 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и " побежденном проекте Запада ". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. Протестная активность с той поры сошла на нет.

На вопрос интервьюера "чей Крым?" Тихановская ответила: "Крым – украинский", и заверила, что по приезду в Киев готова это повторить.

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Евгений Пилипенко

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