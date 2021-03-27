Масштабный протест против Лукашенко в Минске не состоялся, силовики хватают людей: видео

Централизованный протест в Минске против режима Александра Лукашенко не состоялся из-за противодействия силовиков — с самого утра они задерживают людей на улицах. Сейчас задержания продолжаются — силовики хватают просто гуляющих по городу. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

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"К сожалению, количество участников для централизованной акции оказалось недостаточным. Наиболее безопасным способом продолжения дня будут децентрализованные акции", — говорится в сообщении.

Жителям Минска предложили продолжить локальные акции в своих районах, так как центр города оцеплен силовиками.

Ожидалось, что протест станет первым массовым мероприятием против Лукашенко в этом году.

Однако с самого утра в центр Минска начали стягивать спецтехнику, в том числе водометы и заградительные машины. Начались задержания.

По данным правозащитников, задержаны уже около 60 человек. Также задержаны редакторы портала TUT.BY Анна Калтыгин и Галина Уласик, главный редактор газеты "Наша Нива" Егор Мартиновчы, репортер Екатерина Карпицька и фотограф Надежда Бужан.

В МВД Беларуси заявили, что "во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия".

"Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства", — говорится в сообщении ведомства.

25 марта в Беларуси отмечали неофициальный праздник День Воли. Оппозиция также призвала активистов выйти на улицу в ближайший выходной день, субботу 27 марта, и собираться в Минске, в районе площади Якуба Коласа.

В четверг, в День Воли в Минск также была стянута военная техника, в том числе водометы, живая сила. Задержания активистов шли по всей стране с самого утра. По сообщениям правозащитников, по всей стране были задержаны, как минимум, 245 человек.

1 марта лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что уверена, что режим Лукашенко закончится уже в этом году и что у власти сейчас он держит себя только силой.

Вадим Ребрина

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