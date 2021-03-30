Разоблаченный агент КГБ Беларуси сдался СБУ – его освободили от уголовной ответственности
Гражданин Беларуси, которого ранее задержала Служба безопасности Украины, добровольно прекратил шпионскую деятельность и сообщил о своей вербовке в СБУ до того, как его заподозрили в преступлении. Об этом пишет Радые Свабода.
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Отмечается, что мужчина передал все материалы шпионской деятельности сотрудникам СБУ.
По итогу суд освободил его от уголовной ответственности, а также вернул ему мобильные телефоны.
Помимо этого, в решении суда об освобождении белоруса от уголовной ответственности ничего не говорится о том, что от него требовалось организовать каналы транспортировки оружия и предметов двойного назначения через госграницу. Ранее в СБУ утверждали, что кураторы агента КГБ требовали от него наладить каналы переправки оружия и "товаров двойного назначения" через госграницу.
- 23 марта контрразведка СБУ разоблачила гражданина Беларуси, который был завербован КГБ для сбора актуальной информации о состоянии защищенности государственной границы Украины, а также порядке ее охраны.
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