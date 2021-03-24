Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила гражданина Беларуси, который якобы был завербован КГБ этой страны для сбора актуальной информации о состоянии защищенности государственной границы Украины, а также порядке ее охраны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Агент КГБ" собирал информацию о техническом оснащении госграницы, данные об украинских пограничниках и таможенниках. Сообщается, что с этой целью разоблаченный шпион пытался привлечь к сотрудничеству военнослужащих Госпогранслужбы из числа носителей государственных тайн.

"Кроме получения разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу", – отмечают в СБУ.

По мнению правоохранителей, целью деятельности шпиона среди прочего являлось создание провокаций и информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.1. ст.114 (шпионаж) УК Украины.

10 марта 2021 года глава КГБ Беларуси заявил о "поставках оружия из Украины для терактов" – в МИД ответили.

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Станислав Стороженко

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