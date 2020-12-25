Лукашенко заявил, что в Беларусь через Украину "везли тоннами оружие" для терактов
Беларусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в Беларусь из Украины "везли тоннами оружие" для совершения терактов. Об этом сообщает поддерживающее Лукашенко издание Белта.
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Диктатор рассказал о задержании беларусскими спецслужбами группы Николая Автуховича, которую он назвал "террористической"
"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину… – заявил Лукашенко. – Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали".
По словам диктатора, беларусские силовики следят еще за несколькими группировками, которые ранее якобы получали поддержку через Украину, Польшу и Литву, а теперь не могут, потому что границы закрыты.
"Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле", – заявил Лукашенко.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики. Протестная активность снижается.
- 20 ноября Лукашенко заговорил о "центре американских спецслужб" в Киеве. Глава МИД Кулеба ответил мемом.
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