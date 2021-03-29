Режим Лукашенко обвинил Тихановскую в подготовке таракта: будет просить Литву о выдаче

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против оппозиционерки Светланы Тихановской якобы за подготовку "акта терроризма". Об этом сообщил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, передает БЕЛТА.

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Также в деле фигурирует BYPOL – инициатива сотрудников силовых ведомств Беларуси, которые публично или непублично заявили о своем несогласии с режимом Александра Лукашенко и уволились из органов. Инициатива занимается сбором доказательств по совершенным преступлениям против мирно протестующих беларуских граждан.

Силовики считают, что Тихановская и BYPOL несколько дней назад якобы пытались произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов. В генпрокуратуре заявили о задержании с поличным некоего гражданина Малейчука, который якобы уже дал показания "об организаторах и участниках теракта".

Также генпрокурор сообщил, что "в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей". По данным образовательно-социального общественного объединения Звяно, в ходе протестов в Беларуси силовики убили по меньшей мере пять человек.

Уголовное дело против Тихановской будет расследовать КГБ. Генпрокуратура поручила комитету объявить ее и других фигурантов в международный розыск и обратиться к Литве и Польше об их выдаче.

2 марта Следственный комитет Беларуси опубликовал видео с якобы "прослушкой" ближайшего окружения Тихановской, на котором ее соратники якобы обсуждают организацию "массовых беспорядков и захвата зданий госорганов в Гомеле".

27 марта не централизованный протест в Минске против режима Лукашенко не состоялся из-за противодействия силовиков — с самого утра они начали грубо задерживать людей на улицах.

Вадим Ребрина

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