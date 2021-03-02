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"Надо захватывать объекты". Силовики Беларуси опубликовали "прослушку" штаба Тихановской видео

02.03.2021, 11:18
Светлана Тихановская (фото - сайт Светланы Тихановской)
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Следственный комитет Беларуси опубликовал видео с якобы "прослушкой" ближайшего окружения лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской, на котором ее соратники якобы обсуждают организацию "массовых беспорядков и захвата зданий госорганов в Гомеле". 

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Сообщается, что силовики режима Лукашенко якобы провели фоноскопическую экспертизу и голоса на видеозаписи "принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и её доверенным лицам".

На опубликованной записи якобы представители штаба обсуждают план по захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц.

"Ну мы же предлагали это. То, что нам Олег сказал не озвучивать. Надо захватывать административные объекты", – сказал один из "участников разговора". 

Якобы Тихановская поддержала план "своих соратников" и согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов.

СК объявил Тихановскую в розыск, на данный момент готовится её экстрадицию.

Читайте также: В этом году падет режим Лукашенко – думаю, весной его не будет – Тихановская 

Станислав Стороженко
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беларусь александр лукашенко оппозиция следственный комитет режим Светлана Тихановская
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