Следственный комитет Беларуси опубликовал видео с якобы "прослушкой" ближайшего окружения лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской, на котором ее соратники якобы обсуждают организацию "массовых беспорядков и захвата зданий госорганов в Гомеле".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сообщается, что силовики режима Лукашенко якобы провели фоноскопическую экспертизу и голоса на видеозаписи "принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и её доверенным лицам".
На опубликованной записи якобы представители штаба обсуждают план по захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц.
"Ну мы же предлагали это. То, что нам Олег сказал не озвучивать. Надо захватывать административные объекты", – сказал один из "участников разговора".
Якобы Тихановская поддержала план "своих соратников" и согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов.
СК объявил Тихановскую в розыск, на данный момент готовится её экстрадицию.
- 15 января инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись разговора якобы заместителя министра внутренних дел Беларуси Николая Карпенкова. Тот рассказывает о применении силовиками оружия против мирных протестующих, а также создании базы данных митингующих и "лагерей для особо острокопытных".
- По словам Тихановской, оппозиция в Беларуси "потеряла улицы" и у них нет возможности бороться с насилием режима против протестующих. Но, возможно, акции протеста возобновятся весной.
Читайте также: В этом году падет режим Лукашенко – думаю, весной его не будет – Тихановская
Комментарии