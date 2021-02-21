Тихановская о протестах оппозиции в Беларуси: Мы потеряли улицы

Оппозиция в Беларуси "потеряла улицы" и у них нет возможности бороться с насилием режима против протестующих. Но, возможно, акции протеста против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко возобновятся весной. Об этом в интервью Le Temps заявила лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская.

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"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих – у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", – заявила она.

Тихановская сказала, что "беларусы устали и боятся", но "сегодня мы строим структуры для завтрашней борьбы".

По ее словам, сейчас идет работа над построением одной структуры из различных оппозиционных инициатив: "Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, оказывать постоянное давление на режим, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной".

С августа 2020-го в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Лукашенко, который правит страной уже 27 лет.

В начале протестов Тихановская выехала из Беларуси под давлением силовиков. Она встречается с иностранными лидерами, записывает обращения, объявила "народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки".

29 января 2021-го Тихановская участвовала в заседании Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва). Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что никаких формальных решений с ней не было, но удалось достичь ряда политических договоренностей, которые координаторы глав МИД будут обрабатывать и "класть на бумагу".

Владислав Сердюк

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