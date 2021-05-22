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В тюрьме Беларуси умер политзаключенный: участник протестов против Лукашенко – СМИ

22.05.2021, 07:58
В тюрьме Беларуси умер политзаключенный: участник протестов против Лукашенко – СМИ - Фото
Витольд Ашурак (фото - Ольга Быковская, Наша Нива)

В тюрьме Беларуси умер политзаключенный Витольд Ашурак, он участвовал в протестах против самопровозглашенного беларуского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает местное издание Наша Нива.

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Родным Ашурака сообщили, что у него в колонии остановилось сердце, пишет издание. От самого политзаключенного не было писем в течение двух недель.

Умершему было 50 лет, он был женат более 10 лет, детей в семье не было. Ашурак был членом партии БНФ и координировал движение За свободу.

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Из колонии Ашурак писал, что в ней находятся много политзаключенных, поэтому "нет причин скучать", рассказывают журналисты. Он также говорил, что политических узников отмечали желтыми бирками.

"Срок в 5 лет оцениваю на "отлично" за то, что удостоился чести поднять факел восстания против диктатуры среди лучших людей Лиды! Действительно, для меня это большая честь!" – писал из тюрьмы политзаключенный.

  • Ашурака впервые задержали 9 августа 2020-го, когда протесты в Беларуси только начинались. Ему дали 20 дней ареста, однако выпустили через пять дней – как и многих других задержанных на протестах.
  • 16 сентября арестовали снова – на 30 дней за протесты в Лиде. За несколько дней до окончания ареста его перевели в СИЗО города Гродно по уголовному делу.
  • В январе 2021-го Ашурака в закрытом режиме осудили на пять лет колонии за якобы насилие против правоохранителей и организацию действий, нарушающих общественный порядок.

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Марк Сировой
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витольд ашурак политзаключенный беларусь тюрьма протесты александр лукашенко
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