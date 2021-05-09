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Лукашенко подписал указ о передаче власти и военном положении в Беларуси, если его убьют

09.05.2021, 10:27
Лукашенко подписал указ о передаче власти и военном положении в Беларуси, если его убьют - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о мерах, которые должны будут предпринять власти страны в случае его убийства. По документу власть в Беларуси в случае убийства диктатора перейдет к премьер-министру. Об этом сообщается на сайте канцелярии Лукашенко.

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В случае смерти Лукашенко вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр республики.

При этом в стране "незамедлительно" будет введено чрезвычайное или военное положение.

Также Совет Безопасности страны совместно с губернаторами будет принимать решение о проведении президентских выборов.

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Станислав Стороженко
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александр лукашенко беларусь покушение убийство
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