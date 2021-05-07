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Сюр. Лукашенко согласен на перевыборы президента – одновременно с Байденом

07.05.2021, 13:12
Сюр. Лукашенко согласен на перевыборы президента – одновременно с Байденом - Фото
Александр Лукашенко с сыном Николаем (Фото: Сергей Гунеев/ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов провести в стране досрочные президентские выборы при условии, что президент США Джо Байден санкционирует проведение аналогичного голосовани. Об этом пишет пропагандистское агентство БелТА.

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"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", – сказал диктатор.

По его словам, выборы в США якобы прошли нечестно – бюллетени за 45-ого президента США Дональда Трампа "выбрасывались в урны".

 "Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали", – говорит Лукашенко.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. Существенная протестная активность с той поры сошла на нет.

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Станислав Стороженко
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США дональд трамп выборы беларусь александр лукашенко
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