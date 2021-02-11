Лукашенко пообещал новые "честные и открытые выборы" и назвал условия своего ухода
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти проведут "честные и открытые президентские выборы", когда в стране проведут "политические реформы" и изменят конституцию. Об этом он заявил на Всебеларуском народном собрании.
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"Мы живем в переходный период, надо сделать так, чтобы новое поколение пришло к власти. Это неизбежно <...> Нам придется честно, откровенно, искренне, не сдавая позиций провести открытые выборы. Когда мы отработаем все законы и конституцию – провести <...> И будет железный общественный договор, что честные, открытые выборы, под контролем кто там, чего хочет, выборы должны быть с законом для всех" – сказал он.
По словам Лукашенко, главное условие его "исхода из власти – в стране мир, порядок, никаких протестных действий".
"Если сложится, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из сторонников нынешнего президента упасть не может", – заявил самопровозглашенный президент.
- В конце 2020 года Лукашенко пришел на встречу с силовиками и, как "полноценный боец ОМОНа", пугал милицию Украиной, фюрером и нацизмом.
- Отношения властей Украины и Беларуси ухудшились, но в конце января 2021-го Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва) выразил готовность к разговору с Лукашенко.
- В начале февраля 2021-го в Гомеле подростка на два года лишили свободы: якобы вел канал "Данные карателей Беларуси". Также там двух 18-летних студентов приговорили к колонии за оскорбление Лукашенко.
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