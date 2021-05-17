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Лукашенко расширил полномочия силовиков и разрешил применять боевую технику при разгонах

17.05.2021, 14:11
Лукашенко расширил полномочия силовиков и разрешил применять боевую технику при разгонах - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон/ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий силовикам не нести ответственность за увечия из-за применения физической силы, а также позволяющий использовать боевую технику при разгоне митингов. Об этом пишет пропагандистское агентство БелТА

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Отныне сотрудники правоохранительных органов в Беларуси не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. 

Также силовики имеют право запрещать гражданам вести видеозапись и фотосъемку для "проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности".

Кроме того, диктатор позволил силовикам проводить досмотр автомобилей граждан при их задержании. 

В отношение лиц, которые подлежат госзащите, Лукашенко разрешил перевод на другую службу или работу, а также изменения внешности.

Среди них – госслужащие, судьи, работники СМИ, члены избирательных комиссий, другие лица, а также их близкие. 

Читайте также: Сюр. Лукашенко согласен на перевыборы президента – одновременно с Байденом

Станислав Стороженко
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александр лукашенко беларусь силовик диктатура
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