Лукашенко расширил полномочия силовиков и разрешил применять боевую технику при разгонах

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий силовикам не нести ответственность за увечия из-за применения физической силы, а также позволяющий использовать боевую технику при разгоне митингов. Об этом пишет пропагандистское агентство БелТА.

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Отныне сотрудники правоохранительных органов в Беларуси не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.

Также силовики имеют право запрещать гражданам вести видеозапись и фотосъемку для "проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности".

Кроме того, диктатор позволил силовикам проводить досмотр автомобилей граждан при их задержании.

В отношение лиц, которые подлежат госзащите, Лукашенко разрешил перевод на другую службу или работу, а также изменения внешности.

Среди них – госслужащие, судьи, работники СМИ, члены избирательных комиссий, другие лица, а также их близкие.

9 мая Лукашенко подписал декрет о мерах, которые должны будут предпринять власти страны в случае его убийства.

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Станислав Стороженко

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