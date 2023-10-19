Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, там активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад, говорится в сообщении.

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"На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город", – написал Залужный.

Он отметил, что оккупанты активно применяют штурмовые подразделения и бросают большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию.

"Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника", – отметил командующий.

Залужный сообщил, что вместе с командующими и командирами бригад, выполняющими задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность шагов Сил обороны с учетом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений.

На видео также присутствует командующий Таврическим направлением бригадный генерал Александр Тарнавский.

Также главнокомандующему показали видео со сбитием одного из российских самолетов Су-25 на южном направлении.

"Спасибо, пацаны! Берегите себя, пожалуйста", – отреагировал Залужный.

Также главнокомандующий провел работу на Купянском направлении, где захватчики проводят наступательные действия.

"Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях. Спасибо каждой бригаде, всем защитникам, кто в бою за Украину", – подытожил Залужный.

На видео присутствует и командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

19 октября спикер Сил обороны Таврического направления и мэр Авдеевки сообщали, что российские оккупанты активизировали атаки в районе Авдеевки, бои продолжаются круглосуточно.

18 октября спикер Таврического направления заявил, что захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней.

14 октября командующий Сухопутными войсками сообщил, что оккупанты начали активные наступательные действия на Лиманском и Купянском направлениях, но Силы обороны были готовы к этому и дают достойный отпор.

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