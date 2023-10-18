Россияне в атаке под Авдеевкой потеряли 63 единицы техники – OSINT, карта

Российские захватчики потеряли как минимум 63 единицы вооружения и военная техника на северном фасе Авдеевского выступления, сообщают OSINT-исследователи из проекта Deepstate со ссылкой на спутниковые снимки.

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"Проанализировав изменения на спутниковых снимках, была зафиксирована потеря более шести десятков единиц техники. Практически вся техника была уничтожена в районе Красногоровки и на подъезде к населенному пункту. Как сказал бы классик – иллюстрация к сводкам Генерального штаба", – говорится в сообщении.

По словам исследователей, такие снимки показывают всю "успешность" действий врага, несмотря на преимущество во всех пунктах, захватчики проиграли бой.

14 октября Генштаб ВСУ сообщал, что на штурме под Красногоровкой захватчики потеряли более 100 человек безвозвратно, около 200 оккупантов были ранены.

На Авдеевском направлении россияне активизировались 11 октября.

18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ имеют успех к югу от Роботиного.

Спикер Таврического направления заявил , что захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшую активизацию захватчиков и готовы к ней.

17 октября в ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются штурмовать район Авдеевки большими группами пехоты и хотят окружить город.

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