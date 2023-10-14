На штурме под Красногоровкой РФ потеряла 100 оккупантов безвозвратно за три дня – карта

Российские оккупанты несут значительные потери, за три дня штурмовых действий под Красногоровкой захватчики потеряли более 100 человек безвозвратно, прежде всего из-за отсутствия эвакуации. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке.

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Оккупанты терпят значительные потери на поле боя, за последние три дня во время штурмовых действий в районе Красногоровки Донецкой области потери захватчиков составили более 100 безвозвратных, пишет ведомство.

Генштаб отмечает, что большинство из безвозвратных потерь возникло в результате отсутствия эвакуации с поля боя у оккупантов.

Также около 200 захватчиков были ранены, говорится в сообщении.

Красногоровка находится на Авдеевском направлении.

СПРАВКА. К безвозвратным потерям относятся: убитые, пропавшие без вести, попавшие в плен, умершие от ран и освобожденные в результате полученной инвалидности военнослужащие, оружие, военная техника и другие материальные средства, которые нельзя восстановить и обратить на нужды вооруженных сил.

Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары.

14 октября Генштаб сообщил, что в течение суток произошло 100 боестолкновений на фронте, украинские защитники отбили 20 атак на Авдеевском направлении.

За сутки Силы обороны ликвидировали 970 российских оккупантов, уничтожили 26 артиллерийских систем, 24 бронемашины, 9 танков и самолет захватчиков, пишет Генштаб.

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