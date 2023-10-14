Силы обороны ликвидировали 970 оккупантов и уничтожили самолет россиян за сутки – Генштаб
За сутки Силы обороны ликвидировали 970 российских оккупантов, уничтожили 26 артиллерийских систем, 24 бронемашины, 9 танков и самолет захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери России на 14 октября ориентировочно составили:
- личного состава — около 286 890 (+970) человек;
- танков ‒ 4940 (+9);
- боевых бронированных машин — 9337 (+24);
- артиллерийских систем — 6833 (+26);
- РСЗО — 811 (+0);
- средств ПВО — 547 (+1);
- самолетов — 317(+1);
- вертолетов — 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5265 (+1);
- крылатых ракет — 1531 (+0);
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0);
- подводных лодок — 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 9225 (+22);
- специальной техники ‒ 971 (+4).
- Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары.
- ВСУ о наступлении на Авдеевку: Больницы Донецка переполнены ранеными, россияне выдохнутся.
- 14 октября Генштаб сообщил, что в течение суток произошло 100 боестолкновений на фронте, украинские защитники отбили 20 атак на Авдеевском направлении.
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