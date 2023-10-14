UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Силы обороны ликвидировали 970 оккупантов и уничтожили самолет россиян за сутки – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2023, 08:20
Силы обороны ликвидировали 970 оккупантов и уничтожили самолет россиян за сутки – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 970 российских оккупантов, уничтожили 26 артиллерийских систем, 24 бронемашины, 9 танков и самолет захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери России на 14 октября ориентировочно составили:

- личного состава — около 286 890 (+970) человек;

- танков ‒ 4940 (+9);

- боевых бронированных машин — 9337 (+24);

- артиллерийских систем — 6833 (+26);

- РСЗО — 811 (+0);

- средств ПВО — 547 (+1);

- самолетов — 317(+1);

- вертолетов — 316 (+0);

- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5265 (+1);

- крылатых ракет — 1531 (+0);

- кораблей/катеров ‒ 20 (+0);

- подводных лодок — 1 (+0);

- автомобильной техники и автоцистерн — 9225 (+22);

- специальной техники ‒ 971 (+4).

Инфографика: Генштаб ВСУ

  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары.
  • ВСУ о наступлении на Авдеевку: Больницы Донецка переполнены ранеными, россияне выдохнутся.
  • 14 октября Генштаб сообщил, что в течение суток произошло 100 боестолкновений на фронте, украинские защитники отбили 20 атак на Авдеевском направлении.

Читайте также: У Байдена высказались о наступлении России: Прогресс выглядит очень скудным

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапотеригенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 