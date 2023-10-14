Сили оборони ліквідували 970 окупантів та знищили літак росіян за добу – Генштаб
За добу Сили оборони ліквідували 970 російських окупантів, знищили 26 артилерійських систем, 24 бронемашини, 9 танків та літак загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 14 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 286 890 (+970) осіб;
- танків ‒ 4940 (+9);
- бойових броньованих машин ‒ 9337 (+24);
- артилерійських систем — 6833 (+26);
- РСЗВ — 811 (+0);
- засобів ППО ‒ 547 (+1);
- літаків — 317 (+1);
- гелікоптерів — 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5265 (+1);
- крилатих ракет ‒ 1531 (+0);
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0);
- підводних човнів — 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9225 (+22);
- спеціальної техніки ‒ 971 (+4).
- Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів.
- ЗСУ про наступ на Авдіївку: Лікарні Донецька переповнені пораненими, росіяни видихнуться.
- 14 жовтня Генштаб повідомив, що впродовж доби відбулось 100 боєзіткнень на фронті, українські захисники відбили 20 атак на Авдіївському напрямку.
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