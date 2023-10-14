Сили оборони ліквідували 970 окупантів та знищили літак росіян за добу – Генштаб

За добу Сили оборони ліквідували 970 російських окупантів, знищили 26 артилерійських систем, 24 бронемашини, 9 танків та літак загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати Росії на 14 жовтня орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 286 890 (+970) осіб;

- танків ‒ 4940 (+9);

- бойових броньованих машин ‒ 9337 (+24);

- артилерійських систем — 6833 (+26);

- РСЗВ — 811 (+0);

- засобів ППО ‒ 547 (+1);

- літаків — 317 (+1);

- гелікоптерів — 316 (+0);

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5265 (+1);

- крилатих ракет ‒ 1531 (+0);

- кораблів/катерів ‒ 20 (+0);

- підводних човнів — 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн — 9225 (+22);

- спеціальної техніки ‒ 971 (+4).

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів.

ЗСУ про наступ на Авдіївку: Лікарні Донецька переповнені пораненими, росіяни видихнуться.

14 жовтня Генштаб повідомив, що впродовж доби відбулось 100 боєзіткнень на фронті, українські захисники відбили 20 атак на Авдіївському напрямку.

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