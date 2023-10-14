На штурмі під Красногорівкою РФ втратила 100 окупантів безповоротно за три дні – мапа
14.10.2023, 09:10
Фото: Генштаб ЗСУ
Російські окупанти зазнають значних втрат, за три дні штурмових дій під Красногорівкою загарбники втратили понад 100 осіб безповоротно, передусім через відсутність евакуації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні.
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Окупанти зазнають значних втрат на полі бою, за останні три дні під час штурмових дій у районі Красногорівки Донецької області втрати загарбників склали понад 100 безповоротних, пише відомство.
Генштаб зауважує, що більшість з безповоротних втрат виникла внаслідок відсутності евакуації з поля бою в окупантів.
Також близько 200 загарбників були поранені, йдеться у повідомленні.
Красногорівка знаходиться на Авдіївському напрямку.
ДОВІДКА. До безповоротних втрат належать: вбиті, зниклі безвісти, ті, які потрапили в полон, померлі від ран та звільнені внаслідок отриманої інвалідності військовослужбовці, зброя, військова техніка та інші матеріальні засоби, які не можна відновити й звернути на потреби збройних сил.
- Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів.
- 14 жовтня Генштаб повідомив, що впродовж доби відбулось 100 боєзіткнень на фронті, українські захисники відбили 20 атак на Авдіївському напрямку.
- За добу Сили оборони ліквідували 970 російських окупантів, знищили 26 артилерійських систем, 24 бронемашини, 9 танків та літак загарбників, пише Генштаб.
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