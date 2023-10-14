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На штурмі під Красногорівкою РФ втратила 100 окупантів безповоротно за три дні – мапа

Этот материал также доступен на русском
14.10.2023, 09:10
На штурмі під Красногорівкою РФ втратила 100 окупантів безповоротно за три дні – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зазнають значних втрат, за три дні штурмових дій під Красногорівкою загарбники втратили понад 100 осіб безповоротно, передусім через відсутність евакуації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні.

Окупанти зазнають значних втрат на полі бою, за останні три дні під час штурмових дій у районі Красногорівки Донецької області втрати загарбників склали понад 100 безповоротних, пише відомство.

Генштаб зауважує, що більшість з безповоротних втрат виникла внаслідок відсутності евакуації з поля бою в окупантів.

Також близько 200 загарбників були поранені, йдеться у повідомленні.

Красногорівка знаходиться на Авдіївському напрямку.

Красногорівка на мапі deepstate

Красногорівка на мапі deepstate

ДОВІДКА. До безповоротних втрат належать: вбиті, зниклі безвісти, ті, які потрапили в полон, померлі від ран та звільнені внаслідок отриманої інвалідності військовослужбовці, зброя, військова техніка та інші матеріальні засоби, які не можна відновити й звернути на потреби збройних сил.
  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів.
  • 14 жовтня Генштаб повідомив, що впродовж доби відбулось 100 боєзіткнень на фронті, українські захисники відбили 20 атак на Авдіївському напрямку.
  • За добу Сили оборони ліквідували 970 російських окупантів, знищили 26 артилерійських систем, 24 бронемашини, 9 танків та літак загарбників, пише Генштаб.

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Артем Джеріпа
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