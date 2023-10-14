На штурмі під Красногорівкою РФ втратила 100 окупантів безповоротно за три дні – мапа

Російські окупанти зазнають значних втрат, за три дні штурмових дій під Красногорівкою загарбники втратили понад 100 осіб безповоротно, передусім через відсутність евакуації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні.

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Окупанти зазнають значних втрат на полі бою, за останні три дні під час штурмових дій у районі Красногорівки Донецької області втрати загарбників склали понад 100 безповоротних, пише відомство.

Генштаб зауважує, що більшість з безповоротних втрат виникла внаслідок відсутності евакуації з поля бою в окупантів.

Також близько 200 загарбників були поранені, йдеться у повідомленні.

Красногорівка знаходиться на Авдіївському напрямку.

ДОВІДКА. До безповоротних втрат належать: вбиті, зниклі безвісти, ті, які потрапили в полон, померлі від ран та звільнені внаслідок отриманої інвалідності військовослужбовці, зброя, військова техніка та інші матеріальні засоби, які не можна відновити й звернути на потреби збройних сил.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів.

14 жовтня Генштаб повідомив, що впродовж доби відбулось 100 боєзіткнень на фронті, українські захисники відбили 20 атак на Авдіївському напрямку.

За добу Сили оборони ліквідували 970 російських окупантів, знищили 26 артилерійських систем, 24 бронемашини, 9 танків та літак загарбників, пише Генштаб.

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