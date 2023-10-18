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Росіяни в атаці під Авдіївкою втратили 63 одиниці техніки – OSINT, мапа

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18.10.2023, 17:10
Росіяни в атаці під Авдіївкою втратили 63 одиниці техніки – OSINT, мапа - Фото
Український танк (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Російські загарбники втратили щонайменше 63 одиниці озброєння та військової техніки на північному фасі Авдіївського виступу, повідомляють OSINT-дослідники з проєкту Deepstate з посиланням на супутникові знімки.

"Проаналізувавши зміни на супутникових знімках, було зафіксовано втрату більше шести десятків одиниць техніки. Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки (А) та на під'їзді до населеного пункту. Як сказав би класик – ілюстрація до зведень Генерального штабу", – йдеться у повідомленні.

За словами дослідників, такі знімки показують усю "успішність" дій ворога, попри перевагу в усіх пунктах, загарбники програли бій.

14 жовтня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на штурмі під Красногорівкою росіяни втратили понад 100 осіб безповоротно, близько 200 окупантів було поранено.

На Авдіївському напрямку окупанти активізувались 11 жовтня.

Фото: Deepstate

Красногорівка на мапі Deepstate

  • 18 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки й Мар'їнки, ЗСУ мають успіх на південь від Роботиного.
  • Речник Таврійського напрямку заявив, що загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі й техніці, наразі проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї.
  • 17 жовтня в ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються штурмувати район Авдіївки великими групами піхоти та хочуть оточити місто. 

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Артем Джеріпа
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війнаавдіївкаКрасногорівкавійськова технікаOSINT

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