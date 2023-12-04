Россия восстанавливает свои возможности – это угрожает странам Балтии – генерал НАТО

Юрген-Йоахим фон Зандрарт (Фото: EPA, MARCIN BIELECKI)

Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт заявил, что российская армия, несмотря на войну в Украине, восстанавливает свои боевые возможности, что угрожает Балтийскому региону. Об этом он рассказал в интервью LRT.

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"Сейчас Россия в значительной степени отдана своей незаконной войне против Украины, но она уже начала и дальше будет продолжать восстанавливать свой потенциал отдельно от войны в Украине, и это создает повышенную угрозу для региона Балтийского моря", – заявил генерал.

Также он признал, что глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, говорящий, что Россия мобилизует свои ресурсы против НАТО, прав, однако нужно будет "очень осторожными с выводами".

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"Я думаю, что выводы, которые были воплощены в действии по закупкам и усилению возможностей литовских вооруженных сил, очень мудры и ведут в правильном направлении", – отметил генерал-лейтенант.

По его словам, считать, что от России можно защититься только с помощью закупок беспилотников и средств противовоздушной обороны неправильно.

"Объединенные сухопутные, морские, воздушные, кибернетические и мягкие силы и средства… все еще будут определять поле боя", – подчеркнул он.

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