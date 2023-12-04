Россия восстанавливает свои возможности – это угрожает странам Балтии – генерал НАТО
Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт заявил, что российская армия, несмотря на войну в Украине, восстанавливает свои боевые возможности, что угрожает Балтийскому региону. Об этом он рассказал в интервью LRT.
"Сейчас Россия в значительной степени отдана своей незаконной войне против Украины, но она уже начала и дальше будет продолжать восстанавливать свой потенциал отдельно от войны в Украине, и это создает повышенную угрозу для региона Балтийского моря", – заявил генерал.
Также он признал, что глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, говорящий, что Россия мобилизует свои ресурсы против НАТО, прав, однако нужно будет "очень осторожными с выводами".
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"Я думаю, что выводы, которые были воплощены в действии по закупкам и усилению возможностей литовских вооруженных сил, очень мудры и ведут в правильном направлении", – отметил генерал-лейтенант.
По его словам, считать, что от России можно защититься только с помощью закупок беспилотников и средств противовоздушной обороны неправильно.
"Объединенные сухопутные, морские, воздушные, кибернетические и мягкие силы и средства… все еще будут определять поле боя", – подчеркнул он.
- Из-за дефицита нужного вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал Залужный.
- В то же время, РФ увеличила плотность огня пушками Д-1 и Д-20 и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время у нее будет преимущество в вооружениях, говорит он.
- По оценке главкома, до конца 2023 года Россия может увеличить количество авиации до восьми дивизий.
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