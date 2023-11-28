Союзники: НАТО має озброєння, про яке казав Залужний, але продає його третім країнам
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що у НАТО є озброєння для того, щоб забезпечити Україні технологічний прорив у війні, однак західні союзники продають його третім країнам. Ці слова пролунали перед зустріччю глав МЗС у Брюсселі.
"Я знаю, що у нас зараз є озброєння, які потрібні Україні. Вони тут, вони не використовуються, ми відправляємо їх до третіх країн, ми продаємо їх будь-куди, але не відправляємо Україні. Ми можемо це зробити, і це могло б дати той технологічний прорив, про який просить генерал Залужний", – сказав Ландсбергіс.
У статті для The Economist главком ЗСУ писав, що війна проти Росії переходить у позиційну фазу або у "глухий кут". Для того, щоб вийти з нього, українська армія потребує технологічного прориву.
За словами глави МЗС Литви, якби країни Північноатлантичного альянсу надали Залужному це озброєння, він би міг адаптувати свою стратегію та досягти прориву російських позицій.
- Через дефіцит потрібного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів Залужний.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню гарматами Д-1 і Д-20 і посилено виробляє високоточні снаряди "Краснопіль", і її не варто недооцінювати, значний час у неї буде перевага в озброєннях, каже він.
- За оцінкою головкома, до кінця 2023 року Росія може збільшити кількість авіації до восьми дивізій.
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