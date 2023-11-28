Союзники: У НАТО есть оружие, о котором говорил Залужный, но его скупают третьи страны
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что у НАТО есть вооружение для того, чтобы обеспечить Украине технологический прорыв в войне, однако западные союзники продают его третьим странам. Эти слова прозвучали перед встречей глав МИД в Брюсселе.
"Я знаю, что у нас сейчас есть вооружения, которые нужны Украине. Они здесь, они не используются, мы отправляем их в третьи страны, мы продаем их куда угодно, но не отправляем Украине. Мы можем это сделать, и это могло бы дать тот технологический прорыв, о котором просит генерал Залужный", – сказал Ландсбергис.
В статье для The Economist главком ВСУ писал, что война против России переходит в позиционную фазу или в "тупик". Для того чтобы выйти из него, украинская армия нуждается в технологическом прорыве.
По словам главы МИД Литвы, если бы страны Североатлантического альянса предоставили Залужному это вооружение, он мог бы адаптировать свою стратегию и достичь прорыва российских позиций.
- Из-за дефицита нужного вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал Залужный.
- В то же время, РФ увеличила плотность огня пушками Д-1 и Д-20 и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время у нее будет преимущество в вооружениях, говорит он.
- По оценке главкома, до конца 2023 года Россия может увеличить количество авиации до восьми дивизий.
Читайте также: Как победить в позиционной войне. Перевод полной версии статьи генерала Залужного