Союзники: У НАТО есть оружие, о котором говорил Залужный, но его скупают третьи страны

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что у Запада есть вооружение для технологического прорыва Украины в войне, но не предоставляет его ей

Габриэлюс Ландсбергис (Фото: ЕРА, TOMS KALNINS)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что у НАТО есть вооружение для того, чтобы обеспечить Украине технологический прорыв в войне, однако западные союзники продают его третьим странам. Эти слова прозвучали перед встречей глав МИД в Брюсселе.

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"Я знаю, что у нас сейчас есть вооружения, которые нужны Украине. Они здесь, они не используются, мы отправляем их в третьи страны, мы продаем их куда угодно, но не отправляем Украине. Мы можем это сделать, и это могло бы дать тот технологический прорыв, о котором просит генерал Залужный", – сказал Ландсбергис.

В статье для The Economist главком ВСУ писал, что война против России переходит в позиционную фазу или в "тупик". Для того чтобы выйти из него, украинская армия нуждается в технологическом прорыве.

По словам главы МИД Литвы, если бы страны Североатлантического альянса предоставили Залужному это вооружение, он мог бы адаптировать свою стратегию и достичь прорыва российских позиций.

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