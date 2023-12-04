Росія відновлює свої можливості – це загрожує країнам Балтійського регіону – генерал НАТО
Командувач багатонаціональним Північно-східним корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Зандрарт заявив, що російська армія, попри війну в Україні, відновлює свої бойові можливості, що загрожує Балтійському регіону. Про це він розповів у інтерв’ю LRT.
"Зараз Росія значною мірою віддана своїй незаконній війні проти України, але вона вже почала і надалі продовжуватиме відновлювати свій потенціал окремо від війни в Україні, і це створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря", – заявив генерал.
Також він визнав, що глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, який каже, що Росія мобілізує свої ресурси проти НАТО, має рацію, однак потрібно буде "дуже обережними з висновками".
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"Я думаю, що висновки, які були втілені в дії щодо закупівель і посилення можливостей литовських збройних сил, є дуже мудрими й ведуть у правильному напрямі", – зазначив генерал-лейтенант.
За його словами, вважати, що від Росії можливо захиститися лише за допомогою закупівель безпілотників і засобів протиповітряної оборони, неправильно.
"Об'єднані сухопутні, морські, повітряні, кібернетичні та м'які сили і засоби… все ще визначатимуть поле бою", – наголосив він.
- Через дефіцит потрібного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів Залужний.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню гарматами Д-1 і Д-20 і посилено виробляє високоточні снаряди "Краснопіль", і її не варто недооцінювати, значний час у неї буде перевага в озброєннях, каже він.
- За оцінкою головкома, до кінця 2023 року Росія може збільшити кількість авіації до восьми дивізій.
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