Росія відновлює свої можливості – це загрожує країнам Балтійського регіону – генерал НАТО

Юрген-Йоахім фон Зандрарт (Фото: EPA, MARCIN BIELECKI)

Командувач багатонаціональним Північно-східним корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Зандрарт заявив, що російська армія, попри війну в Україні, відновлює свої бойові можливості, що загрожує Балтійському регіону. Про це він розповів у інтерв’ю LRT.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Зараз Росія значною мірою віддана своїй незаконній війні проти України, але вона вже почала і надалі продовжуватиме відновлювати свій потенціал окремо від війни в Україні, і це створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря", – заявив генерал.

Також він визнав, що глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, який каже, що Росія мобілізує свої ресурси проти НАТО, має рацію, однак потрібно буде "дуже обережними з висновками".

Читайте також: Союзники: НАТО має озброєння, про яке казав Залужний, але продає його третім країнам

"Я думаю, що висновки, які були втілені в дії щодо закупівель і посилення можливостей литовських збройних сил, є дуже мудрими й ведуть у правильному напрямі", – зазначив генерал-лейтенант.

За його словами, вважати, що від Росії можливо захиститися лише за допомогою закупівель безпілотників і засобів протиповітряної оборони, неправильно.

"Об'єднані сухопутні, морські, повітряні, кібернетичні та м'які сили і засоби… все ще визначатимуть поле бою", – наголосив він.

Читайте також: Як перемогти у позиційній війні. Переклад повної версії статті генерала Залужного