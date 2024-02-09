Зеленський перерахував кандидатів у команду Сирського. Замкомандира 3 ОШБ: Усі бойові офіцери

Максим Жорін (Фото: Максим Жорін/Telegram)

Президент Володимир Зеленський анонсував кандидатів у команду нового головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін назвав їх "абсолютно бойовими командирами". Про це він сказав в ефірі передачі Наталії Мосейчук.

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За його словами, половину з перерахованих офіцерів він знає особисто і навіть брав участь у боях із ними особисто.

"З деякими — ще у 2015 році. Абсолютно бойові командири, я точно не можу давати оцінок, але треба розуміти, що надзвичайних змін в армії немає. Це абсолютно нормальний процес, коли у бригаді змінюють командира батальйону. Це все те саме, коли людей змінюють, так було завжди. В армії має бути постійний рух знизу догори", – сказав Жорін.

Він вважає, що колишній головком Валерій Залужний та його наступник Сирський "приблизно однієї школи".

"Я сподіваюся, що згодом піднімуться ті генерали та полковники, яких назвав президент – вони побачили війну від окопу до управління бригадами або навіть загальними штабами. Це нове військове покоління, у них є власний досвід на полі бою, його не замінити жодною школою в будь-якій країні. Це все кадрові офіцери, всі воюють з часів АТО/ООС", – наголосив військовий.

Раніше Зеленський заявив, що на ключові керівні посади в армії розглядаються бригадні генерали Андрій Гнатов, Михайло Драпатий, Ігор Скибюк, а також полковники Павло Паліса та Вадим Сухаревський.

8 лютого Зеленський та головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський.

Опубліковано відповідні укази про звільнення та призначення.

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