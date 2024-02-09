Зеленский перечислил кандидатов в команду Сырского. Замкомандира 3 ОШБ: Все боевые офицеры

Максим Жорин (Фото: Максим Жорин/Telegram)

Президент Владимир Зеленский анонсировал кандидатов в команду нового главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин назвал их "абсолютно боевыми командирами". Об этом он сказал в эфире передачи Натальи Мосейчук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, половину из перечисленных офицеров он знает лично и даже принимал участие в боях с ними лично.

"С некоторыми — еще в 2015 году. Абсолютно боевые командиры, я точно не могу давать оценок, но нужно понимать, что чрезвычайных перемен в армии нет. Это абсолютно нормальный процесс, когда в бригаде меняют командира батальона. Это все то же самое, когда людей меняют, так было всегда. В армии должно быть постоянное движение снизу вверх", — сказал Жорин.

Он считает, что бывший главком Валерий Залужный и его преемник Сырский "примерно одной школы".

"Я надеюсь, что со временем поднимутся те генералы и полковники, которых назвал президент — они увидели войну от окопа до управления бригадами или даже общими штабами. Это новое военное поколение, у них есть собственный опыт на поле боя, его не заменить никакой школой в любой стране. Это все кадровые офицеры, все воюют со времен АТО/ООС", — подчеркнул военный.

Ранее Зеленский заявил, что на ключевые руководящие должности в армии рассматриваются бригадные генералы Андрей Гнатов, Михаил Драпатый, Игорь Скибюк, а также полковники Павел Палиса и Вадим Сухаревский.

8 февраля Зеленский и главком Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский.

Опубликованы соответствующие указы об увольнении и назначении.

Читайте также: Сырский опытный и успешный военачальник, будем работать, поддержка не изменится — Пентагон