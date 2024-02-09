Купянщина хорошо знакома с Сырским, надеемся на положительные изменения – начальник РВА

Сырский посещал Купянское направление, 3 февраля (Фото: Telegram/Александр Сырский)

Начальник Купянского РВА Андрей Канашевич заявил в эфире телемарафона, что Купянщина "хорошо знакома" с новым главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским, поэтому он надеется, что это изменение положительно повлияет на ситуацию в регионе. Также он отметил, что за последние два-три дня ситуация под Купянском немного успокоилась, военные отмечают определенную стабилизацию.

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8 февраля одним указом от 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Сырского с должности командующего Сухопутными войсками, вторым – уволил Валерия Залужного, а третьим – назначил Сырского главкомом ВСУ.

Канашевич отметил, что Сырский неоднократно бывал на Купянском участке и подчеркнул, что во время последнего обострения на участке уделял особое внимание направлению.

Сырский посещал Купянское направление, 3 февраля (Фото: Telegram/Александр Сырский)

Также он отметил, что генералы, которые рассматриваются на участие в новой команде в частности воспринимаются положительно, ведь, по его словам, они непосредственно укрепляли оборону в Купянском районе во время летних российских попыток штурмовать позиции. Вчера президент называл имена бригадных генералов: Андрея Гнатового, Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и полковниками Павла Палисы и Вадима Сухаревского.

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Глава Купянской РВА заявил, что сейчас в течение последних двух-трех дней "немножко ситуация успокоилась". Он отметил, что военные отмечают определенную стабилизацию, есть контроль за ситуацией.

По словам Канашевича, сейчас отмечается то, что штурмовые действия россиян, которые были достаточно интенсивны еще 10-20 дней назад, спали.

"Очевидно, враг получил достойный отпор, понес очень большие потери, как в технике, а особенно в живой силе. Поэтому, возможно, или будет сейчас у них ротация, или будет какая-то оперативная пауза для того, чтобы понять, что дальше делать", – заявил он и добавил, что руководители подразделений, которые находятся на Купянском направлении, отметили, что держат ситуацию под контролем.

Ситуация на Купянском направлении по состоянию на 9 февраля (Скриншот: Deepstate)

Сырский приезжал на восточный отрезок фронта 26 января и 3 февраля. Он подчеркивал, что россияне ведут интенсивные штурмы и активно подтягивают резервы. Приоритеты украинских войск в этом направлении – эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита подразделений средствами РЭБ и сохранение жизни бойцов.

6 февраля руководитель пресс-службы ОСУВ "Хортица", комментируя публикацию издания Forbes о том, что Россия сосредоточила на Купянском направлении 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и 40 000 кафиров заявил, что там не зафиксировано продвижений российских войск, а резервы, стягиваемые оккупантами, идут на замену уже уничтоженных.

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