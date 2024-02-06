Купянск. ВСУ ответили на данные Forbes о 40 000 россиянах и 500 танках: Продвижений нет

Евлаш подчеркнул, что это не означает, что все эти 40 000 оккупантов одновременно участвуют в боях на передней линии столкновения

Илья Евлаш (Скриншот)

На Купянском направлении сейчас не зафиксировано продвижений российских войск, а резервы, которые стягивают оккупанты, идут на замену уже уничтоженных. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона, комментируя публикацию издания Forbes о том, что Россия сосредоточила там 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и 40 000 оккупантов.

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"Эта информация не новая. Я еще с осени сообщал о количестве группировки противника на Лимано-Купянском направлении общей численностью в 110 000. Если мы можем разделить это по направлениям, то именно на Купянском направлении численность остается плюс-минус постоянной", – сказал Евлаш.

Он подчеркнул, что если говорить о личном составе, то это не означает, что все 40 000 одновременно участвуют в боях на передней линии столкновения. Это общее количество, в которое входят и подразделения обеспечения, тыловые подразделения, обслуживание, рембаты, связисты, медики и другие.

"Конечно, что это количество нельзя недооценивать, поскольку эти подразделения несут угрозу, однако мы справляемся с ними уже достаточно длительное время, и продвижения на этом направлении как такового не отмечено", – сказал Евлаш.

Он уточнил количество техники оккупантов, сосредоточенной на Купянском направлении: 533 танка, 650 ББМ, 430 артиллерийских систем и 160 реактивных систем залпового огня. Однако, как отметил спикер ВСУ, не все оружие и техника "в должной кондиции", так как стволы в пушках изнашиваются, и количество обстрелов со стороны РФ на фоне нехватки боеприпасов уже уменьшилось.

Тем, "кто разводит панику" насчет стягивания российских резервов, Евлаш ответил, что это действительно так, но эти резервы подтягиваются на замену уже уничтоженным. Кроме того, уже уменьшилась интенсивность и продолжительность подготовки оккупантов – если раньше это было три-четыре месяца, то сейчас это два-три месяца.

Он подчеркнул, что на Купянском направлении постоянно работает и командующий ОСГВ "Хортица" Александр Сырский. Он лично общается с командирами подразделений, также продолжаются необходимые меры по обеспечению личного состава Сил обороны.