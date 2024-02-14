Сырский и Умеров на Авдеевском и Купянском направлениях – есть решение для усиления ВСУ

Рустем Умеров и Александр Сырский (Фото: Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях, где оперативная обстановка остается чрезвычайно сложной и напряженной. Об этом сообщил главком.

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По данным Сырского, российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе, они не считаются с потерями и продолжают применять тактику "мясных штурмов".

Он заявил, что вместе с Умеровым непосредственно на местах заслушали командиров бригад, тактических групп и группировок, которые ведут оборонительные действия.

"Совместно проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности наших войск. По результатам работы приняли ряд важных решений, направленных на усиление боевых возможностей наших воинских частей и предупреждение действий врага", – отметил Сырский.

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Он отметил, что ВСУ делают все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь территории и удержать занимаемые позиции. В то же время он отметил, что также принимаются "все возможные меры для минимизации наших потерь и сохранения жизни наших воинов".

"Только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили 29 атак российских оккупантов. Кроме того, враг активно применяет авиацию, наносит удары управляемыми авиационными бомбами, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям", – добавил он.

Карта: Deepstate

Сырский приезжал на восточный отрезок фронта 26 января и 3 февраля. Он отмечал, что россияне ведут интенсивные штурмы и активно подтягивают резервы. Приоритеты украинских войск в этом направлении — эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита подразделений средствами РЭБ и сохранение жизни бойцов.

Накануне назначения главкомом ВСУ Сырский сообщил, что Украина перешла к ведению оборонной операции. Он оценил ситуацию на передовой как сложную, русская армия наступает "фактически по всей линии фронта".

Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады заявил, что оккупанты продолжают атаковать Авдеевку, но Силы обороны удерживают фланги.

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