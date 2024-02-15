Авдеевка. 3 ОШБр: Ситуация очень трудная, соотношение сил и средств – один к семи

Фото: 3 ОШБр

Ситуация на Авдеевском направлении очень тяжелая, оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи. На направлении против украинских защитников воюет регулярная армия РФ и спецназовцы, сообщил в комментарии LIGA.net представитель третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

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"Ситуация очень тяжелая. Россияне сейчас наступают. Наступают в значительно превосходящем количестве. Можно констатировать, что это один к семи. Идет постоянное наступление на разных участках. Это две [российские] наступающие там армии. Около семи бригад. Сейчас выполняем приказ удерживать [позиции]", – сообщил он.

Бородин сказал, что украинские защитники на направлении недавно достигли рекорда по уничтожению личного состава захватчиков в сутки за этот год.

Однако, отметил военный, ситуация тяжелая, поскольку с российской стороны на направлении воюют регулярная армия и спецназовцы из Главного разведывательного управления РФ.

СПРАВКА. Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ) – орган внешней разведки Министерства обороны РФ и центральный орган военной разведки Вооруженных сил оккупантов, более известный под своим прежним наименованием – Главное разведывательное управление (ГРУ).

"Очень сложно. Если мы работаем по соотношению сил и средств — один к семи, можете себе представить", – подытожил спикер третьей ОШБр.

Сегодня, 15 февраля, в бригаде официально подтвердили, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона. По словам военных, на момент захода бригады в город ситуация была там "чрезвычайно критической".

Заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Авдеевки идут ожесточенные бои, российская армия наступает со всех сторон.

14 февраля стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях, где оперативная обстановка остается чрезвычайно сложной и напряженной.

Спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что украинское командование подготовило запасные пути поставки на случай, если россияне перережут основную логистическую трассу в Авдеевку.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Авдеевке тяжелая, однако не критическая, а все решат "решительные действия" одной из сторон.

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