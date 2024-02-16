Авдеевка. Командование приняло решение отойти из укрепрайона "Зенит" — генерал Тарнавский

Тарнавский заявил, что решение было принято ради сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки

Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Украинское командование приняло решение отойти из укрепленного района "Зенит" в Авдеевке. Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврийского направления Александр Тарнавский.

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По его словам, после многих месяцев боев командование решило отвести подразделения с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине города.

"Мы держали эту позицию столько, сколько давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага", — заявил Тарнавский.

Он отметил, что решение обусловлено необходимостью сохранить жизни бойцов и улучшить оперативную обстановку.

"Тактически занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не изменяет ситуацию. В настоящее время продолжается перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений", — подчеркнул генерал.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: liveuamap.com)

Ранее стало известно, что в Авдеевке есть места, где украинские подразделения держатся в полном окружении, но Силы обороны имеют возможности прорывать его и успешно это делают.

В 3 ОШБр заявили, что захватчики ударили по цистернам с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе, показали фото и видео с мест.

15 февраля третья отдельная штурмовая бригада официально подтвердила, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона. По словам военных, на момент входа бригады в город ситуация была там "чрезвычайно критической".

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Авдеевки идут жестокие бои, российская армия наступает со всех сторон.

Представитель 3 ОШБр Александр Бородин в комментарии LIGA.net заявил, что ситуация на Авдеевском направлении очень тяжелая, оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи. На направлении против украинских защитников воюют регулярная армия РФ и спецназовцы.

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