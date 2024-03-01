Под Авдеевкой у РФ есть локальные успехи, давят числом, но темп наступления снизился — ВСУ

Лыховий заявил, что ситуация в районе Авдеевки динамичная, но общий темп наступления россиян снизился

Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Под Авдеевкой ситуация остается динамичной, россияне имеют локальные успехи, но Силам обороны удалось снизить темп наступления врага. Об этом сообщил спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лыховий в комментарии LIGA.net.

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По его словам, в оборонной операции участвуют разные подразделения.

Он отметил, что в некоторых местах враг остановлен, а в других имеет локальные успехи.

"Давят числом и преимуществом в боеприпасах. При этом наши силы восстанавливают утраченные позиции, выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции, пункты наблюдения. В целом темп наступательных действий врага сейчас снизился благодаря усилиям Сил обороны", — сказал Лыховий.

Ранее спикер 59 отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий заявил, что вблизи Авдеевки украинским воинам удалось остановить наступление российских оккупантов, нанеся им большие потери.

17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

28 февраля 3 ОШБр выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.

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