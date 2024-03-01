Под Авдеевкой у РФ есть локальные успехи, давят числом, но темп наступления снизился — ВСУ
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Под Авдеевкой ситуация остается динамичной, россияне имеют локальные успехи, но Силам обороны удалось снизить темп наступления врага. Об этом сообщил спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лыховий в комментарии LIGA.net.

По его словам, в оборонной операции участвуют разные подразделения.

Он отметил, что в некоторых местах враг остановлен, а в других имеет локальные успехи. 

"Давят числом и преимуществом в боеприпасах. При этом наши силы восстанавливают утраченные позиции, выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции, пункты наблюдения. В целом темп наступательных действий врага сейчас снизился благодаря усилиям Сил обороны", — сказал Лыховий.

Под Авдеевкой у РФ есть локальные успехи, давят числом, но темп наступления снизился — ВСУ

Ранее спикер 59 отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий заявил, что вблизи Авдеевки украинским воинам удалось остановить наступление российских оккупантов, нанеся им большие потери.

  • 17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
  • 26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.
  • 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.
  • 28 февраля 3 ОШБр выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.

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