Под Авдеевкой у РФ есть локальные успехи, давят числом, но темп наступления снизился — ВСУ
Под Авдеевкой ситуация остается динамичной, россияне имеют локальные успехи, но Силам обороны удалось снизить темп наступления врага. Об этом сообщил спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лыховий в комментарии LIGA.net.
По его словам, в оборонной операции участвуют разные подразделения.
Он отметил, что в некоторых местах враг остановлен, а в других имеет локальные успехи.
"Давят числом и преимуществом в боеприпасах. При этом наши силы восстанавливают утраченные позиции, выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции, пункты наблюдения. В целом темп наступательных действий врага сейчас снизился благодаря усилиям Сил обороны", — сказал Лыховий.
Ранее спикер 59 отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий заявил, что вблизи Авдеевки украинским воинам удалось остановить наступление российских оккупантов, нанеся им большие потери.
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