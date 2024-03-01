ВСУ: Под Авдеевкой россияне остановлены, понесли большие потери, эйфория у них уже спала
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В районе Авдеевки Силам обороны удалось остановить наступление российских оккупантов, нанеся им большие потери. Об этом сообщил представитель 59 отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий в эфире национального телемарафона.

По его словам, по фронту под Авдеевкой россиян удалось остановить. 

"На той эйфории, на которой шли после оккупации Авдеевки, они остановлены и понесли большие потери", — сказал офицер.

Он отметил, что неделя была "очень активной", враг постоянно атаковал и вел массированные обстрелы. 

"Были круглосуточные атаки, сейчас количество штурмов снизилось. Все Силы обороны комплексно бьют россиян и выполняют свою работу", — заявил военный.

  • 17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
  • 26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкино.
  • 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.
  • 28 февраля 3 ОШБр выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.

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