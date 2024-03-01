ВСУ: Под Авдеевкой россияне остановлены, понесли большие потери, эйфория у них уже спала
В районе Авдеевки Силам обороны удалось остановить наступление российских оккупантов, нанеся им большие потери. Об этом сообщил представитель 59 отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий в эфире национального телемарафона.
По его словам, по фронту под Авдеевкой россиян удалось остановить.
"На той эйфории, на которой шли после оккупации Авдеевки, они остановлены и понесли большие потери", — сказал офицер.
Он отметил, что неделя была "очень активной", враг постоянно атаковал и вел массированные обстрелы.
"Были круглосуточные атаки, сейчас количество штурмов снизилось. Все Силы обороны комплексно бьют россиян и выполняют свою работу", — заявил военный.
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