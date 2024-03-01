ЗСУ: Під Авдіївкою росіяни зупинені, зазнали великих втрат, ейфорія в них уже спала
У районі Авдіївки Силам оборони вдалося зупинити наступ російських окупантів, завдавши їм великих втрат. Про це повідомив представник 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький у ефірі національного телемарафону.
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За його словами, по фронту під Авдіївкою росіян вдалося зупинити.
"На тій ейфорії, на якій йшли після окупації Авдіївки, вони зупинені й зазнали великих втрат", – сказав офіцер.
Він зазначив, що тиждень був "дуже активним", ворог постійно атакував і вів масовані обстріли.
"Були цілодобові атаки, зараз кількість штурмів знизилася. Усі Сили оборони комплексно б'ють росіян і виконують свою роботу", – заявив військовий.
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