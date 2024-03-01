ЗСУ: Під Авдіївкою росіяни зупинені, зазнали великих втрат, ейфорія в них уже спала

Цехоцький заявив, що кількість штурмів росіян у районі Авдіївки значно знизилася

Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

У районі Авдіївки Силам оборони вдалося зупинити наступ російських окупантів, завдавши їм великих втрат. Про це повідомив представник 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький у ефірі національного телемарафону.

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За його словами, по фронту під Авдіївкою росіян вдалося зупинити.

"На тій ейфорії, на якій йшли після окупації Авдіївки, вони зупинені й зазнали великих втрат", – сказав офіцер.

Він зазначив, що тиждень був "дуже активним", ворог постійно атакував і вів масовані обстріли.

"Були цілодобові атаки, зараз кількість штурмів знизилася. Усі Сили оборони комплексно б'ють росіян і виконують свою роботу", – заявив військовий.

17 лютого 2024 року головком ЗСУ оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

27 лютого штурмові групи російських окупантів було заблоковано на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

28 лютого 3 ОШБр вибила російських окупантів із Красногорівки Донецької області.

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