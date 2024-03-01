На Авдеевском направлении воины 47 отдельной механизированной бригады остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян. Видео опубликовано на странице бригады.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинские воины заявили о "разгроме" штурмовой группы 15 отдельной гвардейской бригады, которая в РФ считается "элитной".

"Случилось это благодаря успешным ударам роты ударных БпЛА во взаимодействии с легендарными экипажами Брэдли", – сообщили в 47 бригаде и анонсировали на 2 марта новое видео и "еще больше ликвидированных российских оккупантов".

СПРАВКА. Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки. Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке. США отправили в Украину Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки. Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке. США отправили в Украину первую партию боевых Bradley 30 января 2023 года. В своих "сводках" россияне начали врать об "уничтожении" Bradley еще до того, как Украина их получила.

17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизней украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

По состоянию на 1 марта, по данным ОСГВ "Таврия", под Авдеевкой ситуация остается динамичной, у россиян есть локальные успехи, но Силам обороны удалось сбавить темп наступления врага.

Смотрите также: Под Авдеевкой артиллерия 47 бригады уничтожила российскую ВВС "Солнцепек" – видео удара