Терехов о возможном наступлении России на Харьков: Важно – как мы будем давать отпор
Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что неважно, готовит ли Россия новое наступление на город. В интервью LIGA.net он заявил, что гораздо важнее понять, как давать отпор.
На прошлой неделе ряд западных медиа опубликовал информацию о якобы подготовке большого наступления России на Харьков.
"Неважно, что готовит враг. Важно – как мы будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего военный", – высказался по этому поводу Терехов.
Отвечая на вопрос, прилагает ли Россия больше усилий для истощения города, мэр сказал, что "россиянам это не удастся".
По его словам, паники у харьковчан нет, запугивания России не работают.
"Харьков – это форпост Украины. И мы отлично это понимаем", – резюмировал глава города.
- 22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более чем 100 000 человек для возможного наступления.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время, он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.
- Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".
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