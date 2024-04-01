Терехов о возможном наступлении России на Харьков: Важно – как мы будем давать отпор

Мэр убежден, что врагу не удастся истощить Харьков, среди местных жителей паники нет

Игорь Терехов (Фото: Харьковский горсовет)

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что неважно, готовит ли Россия новое наступление на город. В интервью LIGA.net он заявил, что гораздо важнее понять, как давать отпор.

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На прошлой неделе ряд западных медиа опубликовал информацию о якобы подготовке большого наступления России на Харьков.

"Неважно, что готовит враг. Важно – как мы будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего военный", – высказался по этому поводу Терехов.

Отвечая на вопрос, прилагает ли Россия больше усилий для истощения города, мэр сказал, что "россиянам это не удастся".

По его словам, паники у харьковчан нет, запугивания России не работают.

"Харьков – это форпост Украины. И мы отлично это понимаем", – резюмировал глава города.

22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более чем 100 000 человек для возможного наступления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время, он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.

Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

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