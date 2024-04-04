ПВО для Харькова и Сумщины. Зеленский: Несколько систем принципиально изменили бы ситуацию

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что "несколько систем противовоздушной обороны" могли принципиально изменить ситуацию в защите Харьковской, Сумской и южных областей Украины. По его словам, для их передачи не хватает только "нескольких политических решений".

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Глава государства сообщил о сегодняшнем разговоре с военными о том, как дать больше защиты Харькову с точки зрения ПВО – такая же задача есть и у всех украинских дипломатов.

"Усиление ПВО для Харькова, всей Харьковской, Сумской области, южных регионов – это абсолютно неотложная потребность. И я благодарю каждую страну, каждого лидера, которые сейчас в коммуникации с нами ищут возможности помощи. Это совершенно неприемлемо, что столько стран мира до сих пор думают, как противодействовать террору, хотя не хватает лишь нескольких политических решений – нескольких систем ПВО, которые могли бы принципиально изменить ситуацию", – пояснил он.

Президент отметил, что Украина продолжит работу с партнерами по этому поводу.

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Вчера президент заявил, что страна нуждается в системе ПВО Patriot, в частности для защиты Харькова от российских атак.

Сегодня главы украинской и немецкой дипломатии сообщили, что западные союзники во главе с ФРГ договорились усилить украинскую ПВО, прислав ей дополнительные системы, в том числе Patriot.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что оккупанты в основном бьют по Харькову с территории Белгорода и области, ракеты С-300 долетают до города за 40 секунд.

Сегодня ночью страна-террорист РФ нанесла по Харькову несколько волн ударов дронами-камикадзе Shahed – в результате атаки есть погибшие и раненые, зафиксировано попадание по жилищной гражданской застройке, повреждения жилой застройки частного сектора.

Глава государства сообщил о новом заседании Ставки: работали над вопросами фронта, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и ПВО. Также Зеленский отметил, что Силам обороны удалось стабилизировать позиции на фронте, а эти результаты в условиях дефицита и замедления в поставках снарядов "действительно очень хорошие".

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