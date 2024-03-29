Синєгубов: Новий керований боєприпас росіян може долітати до будь-якого району Харкова

Очільник ОВА вважає, що удари 27 березня були "певним випробуванням" для використання нових авіабомб надалі

Олег Синєгубов (Фото: Харківська ОВА)

Керовані боєприпаси великого калібру УМПБ Д-30СН, якими Росія атакувала Харків 27 березня, можуть долітати до будь-якої частини міста. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі Суспільному Харків.

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За словами Синєгубова, цей боєприпас може "повністю покривати" місто Харків, будь-який район і навіть населені пункти Харківської області, залежно від того, з якої відстані до кордону буде пуск.

"Росіяни теж винаходять певні нові засоби ураження. Новий етап – використання нового керованого боєприпасу великого калібру. Він летить далі, ніж КАБ, — до 90 км. Ті два удари, які завдали по Харкову, ми зафіксували, що від пуску до моменту влучання пройшло 72-74 км", – зазначив очільник ОВА.

Він вважає атаку 27 березня "певним випробуванням", для того щоб, можливо, використовувати такі боєприпаси надалі.

Синєгубов зауважив, що "це щось середнє між ракетою і КАБом". Він пояснив, що боєприпас менший, ніж керована авіабомба та "значно менший", ніж С-300. Проте руйнівна сила досить серйозна – у людей від удару повибивало не лише вікна, а й міжкімнатні стіни всередині їхніх осель, додав голова ОВА.

27 березня після російського ракетного удару Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вдарили по місту керованим боєприпасом великого калібру — УМПБ Д-30СН.

28 березня російська армія вдарила новими керованими авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН по селищу Миколаївка на Донеччині.

Сьогодні речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що Сили оборони можуть боротися з керованими авіабомбами, але перша ціль – це літак, який є носієм – Су-34 і Су-35.

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