Синегубов: Новый управляемый боеприпас россиян может долетать до любого района Харькова

Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

Управляемые боеприпасы большого калибра УМПБ Д-30СН, которыми Россия атаковала Харьков 27 марта, могут долетать до любой части города. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии Суспильному Харьков.

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По словам Синегубова, этот боеприпас может "полностью покрывать" город Харьков, любой район и даже населенные пункты Харьковской области, в зависимости от того, с какого расстояния до границы будет пуск.

"Россияне тоже изобретают определенные новые средства поражения. Новый этап – использование нового управляемого боеприпаса большого калибра. Он летит дальше, чем КАБ, — до 90 км. Те два удара, которые нанесли по Харькову, мы зафиксировали, что от пуска до момента попадания прошло 72-74 км", – отметил глава ОВА.

Он считает атаку 27 марта "определенным испытанием", для того чтобы, возможно, использовать такие боеприпасы в дальнейшем.

Синегубов заметил, что "это нечто среднее между ракетой и КАБом". Он пояснил, что боеприпас меньше управляемой авиабомбы и "значительно меньше", чем С-300. Однако разрушительная сила достаточно серьезная – у людей от удара выбило не только окна, но и межкомнатные стены внутри их домов, добавил глава ОВА.

27 марта после российского ракетного удара Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые ударили по городу управляемым боеприпасом большого калибра – УМПБ Д-30СН.

28 марта российская армия ударила новыми управляемыми авиационными бомбами УМПБ Д-30СН по поселку Николаевка Донецкой области.

Сегодня пресс-секретарь Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что Силы обороны могут бороться с управляемыми авиабомбами, но первая цель – это самолет, который является носителем – Су-34 и Су-35.

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