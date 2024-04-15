Российская армия ударила по учебному заведению в Харьковской области. Есть жертвы

Сброс КАБа (Иллюстративное фото - сайт окупантов)

Российская армия ударила по учебному заведению в Харьковской области, в результате чего погибли два человека и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов.

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Как отметил глава ОВА, обстрел произошел около 14:00.

Российские войска совершили обстрел управляемой авиабомбой села Лукьянцы Липецкой общины Харьковского района.

Синегубов сообщил, что попадание было в учебное заведение.

В результате обстрела на месте погибли двое мужчин 63 и 65 лет. Также ранены четыре человека: две женщины в возрасте 63 и 66 и двое мужчин 38 и 65 лет.

Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение с взрывными травмами и осколочными ранениями, добавил глава ОВА.

В ночь на 7 апреля россияне сбросили управляемую авиабомбу на Купянск. В результате бомбардировки погибла местная жительница.

Днем 9 апреля в Харькове раздались взрывы - РФ ударила авиабомбами по центральной части города.

Утром 11 апреля Россия 10 раз ударила по Харькову ракетами. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.

Вечером 13 апреля российская армия нанесла удар по селу Веселое Липецкой общины Харьковской области, в результате чего погибли два человека.

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