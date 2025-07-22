На винищувачі Mirage-2000 під час польоту відмовила техніка, пілот катапультувався
На французькому винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки під час виконання польотного завдання. Пілот встиг катапультуватися, повідомили в Повітряних силах України.
Інцидент трапився увечері 22 липня. Пілот одразу доповів керівнику польотів про відмову техніки. Далі, як зазначили в Повітряних силах, він діяв "грамотно" і як належить у кризових ситуаціях – успішно катапультувався.
"Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих", – зазначили військові.
Де саме міг впасти винищувач у Повітряних силах не повідомили. У Генштабі зазначили, що вже призначено спеціальну комісію, для встановлення причин авіаційної події.
- 16 травня Україна втратила винищувач F-16 під час відбиття повітряного нападу Росії. Пілот катапультувався та вижив.
- 29 червня льотчик F-16 Максим Устименко загинув під час відбиття російської атаки. Того ж дня президент присвоїв йому звання Героя України посмертно.
Коментарі (0)