На винищувачі Mirage-2000 під час польоту відмовила техніка, пілот катапультувався

За даними військових, на землі обійшлося без постраждалих

Mirage-2000 (Ілюстративне фото: wikipedia)

На французькому винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки під час виконання польотного завдання. Пілот встиг катапультуватися, повідомили в Повітряних силах України.

Інцидент трапився увечері 22 липня. Пілот одразу доповів керівнику польотів про відмову техніки. Далі, як зазначили в Повітряних силах, він діяв "грамотно" і як належить у кризових ситуаціях – успішно катапультувався.

"Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих", – зазначили військові.

Де саме міг впасти винищувач у Повітряних силах не повідомили. У Генштабі зазначили, що вже призначено спеціальну комісію, для встановлення причин авіаційної події.