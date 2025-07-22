На истребителе Mirage-2000 во время полета отказала техника, пилот катапультировался
На французском истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники во время выполнения полетного задания. Пилот успел катапультироваться, сообщили в Воздушных силах Украины.
Инцидент произошел вечером 22 июля. Пилот сразу доложил руководителю полетов об отказе техники. Далее, как отметили в Воздушных силах, он действовал "грамотно" и как положено в кризисных ситуациях – успешно катапультировался.
"Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле – без пострадавших", – отметили военные.
Где именно мог упасть истребитель в Воздушных силах не сообщили. В Генштабе отметили, что уже назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия.
- 16 мая Украина потеряла истребитель F-16 во время отражения воздушного нападения России. Пилот катапультировался и выжил.
- 29 июня летчик F-16 Максим Устименко погиб во время отражения российской атаки. В тот же день президент присвоил ему звание Героя Украины посмертно.
Комментарии (0)