На истребителе Mirage-2000 во время полета отказала техника, пилот катапультировался

По данным военных, на земле обошлось без пострадавших

Mirage-2000 (Иллюстративное фото: wikipedia)

На французском истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники во время выполнения полетного задания. Пилот успел катапультироваться, сообщили в Воздушных силах Украины.

Инцидент произошел вечером 22 июля. Пилот сразу доложил руководителю полетов об отказе техники. Далее, как отметили в Воздушных силах, он действовал "грамотно" и как положено в кризисных ситуациях – успешно катапультировался.

"Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле – без пострадавших", – отметили военные.

Где именно мог упасть истребитель в Воздушных силах не сообщили. В Генштабе отметили, что уже назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия.