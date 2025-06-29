Пилоту F-16 Устименко присвоено звание Героя Украины посмертно

Максим Устименко (Фото: Facebook / Лилия Аверьянова)

Украинскому военному летчику Максиму Устименко посмертно присвоено звание Героя Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Владимира Зеленского.

Павшему защитнику присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Из указа следует, что Устименко посмертно получил звание полковника.

"Максим Устименко воевал еще со времен АТО, он освоил четыре типа самолетов, и на его счету – действительно важные результаты для Украины. Больно терять таких людей. Мои соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам. Вечная память!", – заявил глава государства в вечернем обращении.

Военный погиб в ночь на 29 июня во время отражения массированной атаки РФ по Украине.

Воздушные силы ВСУ отмечали, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей, однако во время отработки по последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

Устименко сделал все возможное, отвел самолет от населенного пункта, однако не успел катапультироваться, сообщили в войсках.