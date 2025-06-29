Пилоту F-16 Устименко присвоено звание Героя Украины посмертно
Украинскому военному летчику Максиму Устименко посмертно присвоено звание Героя Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Владимира Зеленского.
Павшему защитнику присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Из указа следует, что Устименко посмертно получил звание полковника.
"Максим Устименко воевал еще со времен АТО, он освоил четыре типа самолетов, и на его счету – действительно важные результаты для Украины. Больно терять таких людей. Мои соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам. Вечная память!", – заявил глава государства в вечернем обращении.
Военный погиб в ночь на 29 июня во время отражения массированной атаки РФ по Украине.
Воздушные силы ВСУ отмечали, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей, однако во время отработки по последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту.
Устименко сделал все возможное, отвел самолет от населенного пункта, однако не успел катапультироваться, сообщили в войсках.
- 12 апреля во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб летчик Павел Иванов. Он получил звание Героя Украины посмертно.
- В ночь на 16 мая Украина потеряла самолет F-16, но летчик смог катапультироваться.